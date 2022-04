Rio Grande do Sul tem 462 novos casos de Covid-19 neste sábado

O Rio Grande do Sul registrou mais 462 novos casos de Covid-19 neste sábado (16), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Assim, o número total de casos registrados da doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.308.860.

Ainda de acordo com as informações da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados cinco óbitos neste sábado. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o número de mortes decorrentes da doença no Estado é de 39.205.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul atualmente é de 20.293 infecções a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade é de 344,6 a cada 100 mil habitantes. De todos os casos registrados, aproximadamente 98% dos pacientes se recuperaram, deixando a taxa de letalidade em 1,7%.

A cidade com maior número de novos casos confirmados foi Porto Alegre, com 71 registros. Caxias do Sul (52), Santa Maria (45), Cachoeira do Sul (36) e Osório (34) foram os municípios com mais confirmações neste sábado.

A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no Estado está em 65,9%. Dos 2.602 leitos disponíveis, 53 estão ocupados por pacientes suspeitos de Covid-19, 76 por pacientes confirmados e 1.586 por outros pacientes.