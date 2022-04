RS registra mais de 3 mil novos casos de Covid-19 em 24h pela primeira vez na semana

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.192 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (14), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Assim, o número total de casos registrados da doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.306.057.

Essa foi a primeira vez nesta semana que foram registrados mais de 3 mil novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul em apenas um dia. A atual média móvel de novos registros diários da doença no Estado é de aproximadamente 600, a menor desde a última semana de dezembro de 2021. No final do último mês de janeiro, ocorreu o pico de infecções diárias no território gaúcho desde o início da pandemia, com mais de 20 mil novos casos registrados por dia.

Também foram registrados mais 13 novos óbitos causados pela Covid-19 nesta quinta-feira (14) no Rio Grande do Sul, elevando o número total de mortes ocorridas em razão da doença no Estado a 39.193. A atual média móvel de novos óbitos diários causados pela Covid-19 em território gaúcho é de aproximadamente 7, a menor nos últimos três meses. O pico de novas mortes causadas pelo vírus no Estado foi em março de 2021, quando as ocorrências superaram os 300 registros diários, mas ainda antes da vacinação de boa parte da população.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul atualmente é de 20.269 infecções a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade é de 344,5 a cada 100 mil habitantes. De todos os casos registrados, aproximadamente 98% dos pacientes se recuperaram, deixando a taxa de letalidade próxima a 2%.

Cerca de 320 pacientes ainda estão atualmente internados nas clínicas e hospitais gaúchos para tratamento da Covid-19. Destes, aproximadamente 230 pessoas estão em leitos clínicos, e 90 em unidades de tratamento intensivo. A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado hoje está em 68%.