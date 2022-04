RS registra 10 novos óbitos por Covid-19 nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul registrou 10 novos óbitos causados pela Covid-19 nesta quarta-feira (13), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Dessa forma, o número total de mortes ocorridas no Estado em razão da doença chegou a 39.180.

Essa marca é a quinta maior entre os estados brasileiros. O estado que mais registrou óbitos causados pela Covid-19 desde o início da pandemia é São Paulo, com 168 mil mortes. Depois, vem o Rio de Janeiro, com 73 mil óbitos, seguido por Minas Gerais, com 61 mil, e o Paraná, com 43 mil.

Também foram registrados mais 2.779 casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (13). Assim, o número total de casos da doença registrados no Estado chegou 2.302.978. Em relação ao número de casos, a marca gaúcha é a quarta maior no Brasil, atrás de São Paulo, com 5,32 milhões, Minas Gerais, com 3,35 milhões, e Paraná, com 2,43 milhões.

Tanto a atual média móvel de novos óbitos diários quanto a de novos casos estão caindo nos últimos meses no Rio Grande do Sul. Hoje, a média móvel de novos óbitos causados pela Covid-19 está em aproximadamente 7, enquanto há um mês era de 30, e há dois meses, 55. Em relação aos novos casos diários, a média móvel atual é próxima de 580. Há um mês, esse número era de 2 mil, e há dois meses, 12 mil.

Aproximadamente 330 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, cerca de 230 estão em leitos clínicos, e outros 100 em unidades de tratamento intensivo. A atual taxa geral de ocupação dos leitos de UTI do Estado é de 68%.