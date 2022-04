Rio Grande do Sul registra quase 2.500 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 2.429 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (7), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Desta forma, o número total de casos no Estado chegou a 2.289.589, o quarto maior dos estados brasileiro, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Também foram registrados 14 novos óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (7). Assim, o número total de mortes ocorridas em razão da doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 39.138. Em relação aos óbitos, o Rio Grande do Sul é o quinto estado do Brasil com mais registros, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul é atualmente de 20.124,3 infecções a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade é de 344 a cada 100 mil habitantes. Entre todos os casos da doença registrados no Estado, 2.240.459 dos pacientes se recuperaram, aproximadamente 98% do total. A taxa de letalidade está em cerca de 2%.

Os números de novos casos e óbitos relacionados à Covid-19 no Rio Grande do Sul vêm caindo nas últimas semanas. Atualmente, a média móvel de novos casos diários é aproximadamente de 630, enquanto há um mês, em 7 de março, era de 2.500, e há dois meses, em 7 de fevereiro, era superior a 14 mil. A média móvel de novos óbitos diários hoje está próxima de 10, enquanto há um mês estava em 35, e há dois meses em 50.

Cerca de 340 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Atualmente, são aproximadamente 240 pessoas internadas em leitos clínicos, e outras 100 em unidades de tratamento intensivo. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado atualmente é de 66%.