RS registra 7 óbitos e mais de 2.700 novos casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou mais 2.737 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (6), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos registros, o número total de casos no Estado chegou a 2.287.194. Também foram registrados 7 novos óbitos, elevando a totalidade de mortes ocorridas no território gaúcho em razão da doença a 39.124.

vêm diminuindo nas últimas semanas atualmente varia entre 100 e 110 pacientes internados Apesar dos novos registros, os números de novos casos, internações e óbitos relacionados à doença no Rio Grande do Sul. A média móvel atual de novos casos diários está em aproximadamente 620, enquanto durante vários dias durante a última semana do mês de janeiro foi superior a 20 mil. A ocupação dos leitos de UTI, que superava o número de 550 internações no final do primeiro mês do ano,

“A gente agora percebe que o pico máximo da ômicron foi ao final de janeiro, pois a partir dali os números de novos casos e internações começaram a diminuir. Se em janeiro a gente chegou a ter uma média móvel de casos superior a 20 mil, hoje está bem abaixo de mil, e essa diminuição se deu em um período de aproximadamente apenas 10 semanas”, comenta o infectologista Fabrizio Motta, supervisor médico do Controle de Infecção e Infectologia Pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre.

Para o médico, o avanço da cobertura vacinal da população foi decisivo para que o número de casos graves e óbitos ocorridos durante esta última onda de infecções não fosse maior. “A vacinação diminuiu muito a gravidade da doença na população. Por mais que em janeiro tenhamos passado pelo pico de número de casos desde o início da pandemia, os números de internações e de óbitos não acompanharam essa alta, o que é um claro sinal da eficácia das vacinas”, afirma.

com exceção das crianças “Por isso, a grande maioria dos casos que ocorreram durante esta última leva da ômicron foram mais leves,, que justamente ainda não estavam vacinadas. De qualquer forma, ainda precisamos manter o alerta ligado, pois há pessoas mais vulneráveis à doença, como pacientes imunossuprimidos, idosos, pacientes com comorbidades e também aqueles que estão com a vacinação em atraso ou ainda não se vacinaram por alguma razão”, complementa o infectologista.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 20.103,2 infecções a cada 100 mil habitantes do Estado, e o índice de mortalidade é de 343,9 a cada 100 mil habitantes. De todos os casos da doença registrados em território gaúcho, 2.237.926 dos pacientes se recuperaram, aproximadamente 98% do total. Para que tanto o número de novos casos quanto de novas internações e óbitos causados pela Covid-19 continue diminuindo, Fabrizio Motta alerta mais uma vez sobre a importância de aumentar ainda mais o índice de vacinados.

“Precisamos continuar batendo na tecla das vacinas, reforçando que todos precisam ser vacinados, incluindo as crianças, que começaram depois. Também é preciso manter a vacinação em dia, sem atrasos. Assim, a população se mantem com a taxa de imunização mais elevada, o vírus circula menos, e todos ficam mais protegidos, incluindo os mais vulneráveis”, conclui.