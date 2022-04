RS entra na quarta semana consecutiva sem alertas e avisos às regiões Covid

quarta semana consecutiva Pelao governo do Estado não emitirá alertas nem avisos às regiões Covid, dentro do Sistema 3As de monitoramento da pandemia. A decisão foi divulgada no final da tarde desta terça-feira (5), após reunião do Gabinete de Crise, em razão da melhora significativa dos indicadores estaduais da Covid-19.

Segundo o Piratini, o cenário da pandemia no Estado se aproxima dos patamares do início da crise sanitária. "Depois de um período com um grande crescimento de casos pelo alto contágio da variante Ômicron, vemos agora uma queda muito representativa nos indicadores apresentados. A expectativa é de que a tendência siga sendo a de redução destes números. Por isso, nenhuma região do Estado receberá avisos ou alertas", informou o governador Ranolfo Vieira Júnior.

Na última semana, a média móvel de casos confirmados apresentou uma redução de 23%, registrando uma incidência semanal de 154,2 casos por 100 mil habitantes. Durante o período, houve uma queda de 98 no número de internados suspeitos e confirmados da doença, sendo 51 em leitos clínicos e 47 em UTIs. Foram registrados 101 óbitos nesta semana, com uma média de 14,4 mortes por dia.

A média móvel de sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 349, o que significa uma redução de 13,4% quando comparado aos números da semana anterior. Em UTIs, a média móvel do mesmo período apresentou queda de 187 internados, 22% a menos que na semana anterior. A taxa atual de ocupação de UTIs no RS é de 64,2%.

Já o total de internados, contabilizando suspeitos e confirmados em leitos clínicos e UTIs no Estado, é de 482, número que se aproxima ao patamar do início da pandemia, em abril de 2020.