RS registra aproximadamente 3 mil novos casos de Covid-19 nesta terça-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 2.889 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (5), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. O número total de casos da doença registrados no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.284.488, o quarto maior entre os estados brasileiros. Antes estão São Paulo, com 5,27 milhões de registros, Minas Gerais, com 3,33 milhões, e Paraná, com 2,42 milhões.

Também foram registrados 28 novos óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (5). Assim, o número total de mortes ocorridas em razão do vírus no Estado chegou a 39.117. Este é o quinto maior registro entre os estados do Brasil, atrás de São Paulo, com 167 mil óbitos, Rio de Janeiro, com 73 mil, Minas Gerais, com 61 mil, e Paraná, com 43 mil.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 20.079,5 casos a cada 100 mil habitantes. Já o índice de mortalidade é de 343,8 a cada 100 mil moradores do Estado. De todos os casos da doença registrados no território gaúcho, 2.235.036 pacientes se recuperaram, aproximadamente 98% do total. Por isso, a taxa de letalidade é próxima de 2%.

A atual média móvel de novos casos diários da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 630, a menor desde o fim do último mês de dezembro. Ao final do último mês de janeiro, esta média chegou a ser superior a 20 mil novos casos diários. Já a média móvel de novos óbitos diários hoje está próxima de 10, a menor nas últimas 12 semanas no Estado.

A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul hoje é de 65%. Aproximadamente 330 pacientes estão atualmente internados no Estado para tratamento da Covid-19, incluindo 115 em unidades de tratamento intensivo.