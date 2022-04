Covid-19: mais de 30 mil crianças estão com segunda dose em atraso em Porto Alegre

Pais e responsáveis devem ficar atentos e verificar carteira de vacinação de crianças de 5 a 11 anos para conferir a data de aplicação da segunda dose contra a Covid-19, completando o esquema vacinal. A Consulta ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (Sipni) mostra que, até a última quinta-feira (31), 30.878 crianças estavam com a segunda dose em atraso em Porto Alegre, sendo 24.715 de Coronavac e 6.163 da vacina pediátrica da Pfizer.

A segunda dose da Coronavac segue disponível na Capital para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, vacinadas até 8 de março - intervalo de 28 dias -, em 23 unidades de saúde e na unidade móvel. A primeira dose do imunizante está sendo aplicada nos mesmos locais.

Já a segunda dose da vacina pediátrica da Pfizer é oferecida em 13 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos, vacinadas até 8 de fevereiro - intervalo de 8 semanas. A primeira dose do imunizante está disponível nos mesmos locais.

A diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Caroline Schirmer, reforça a importância de completar o esquema vacinal. “A imunização está disponível em mais de 20 unidades de saúde, para facilitar o acesso à vacina, inclusive com serviços abertos aos sábados”, informa Caroline. “Por isso, a atenção dos pais ou responsáveis é muito importante para dar mais proteção às crianças contra a doença”, avalia.