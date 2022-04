RS registra pouco mais de 500 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 501 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (4), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Desta forma, o número total de casos detectados no território gaúcho desde o início da pandemia chegou a 2.281.679. Também foram registrados dois novos óbitos causados pela doença, elevando a totalidade de mortes ocorridas no Estado em razão do vírus a 39.089.

O número de novos casos e óbitos causados pela Covid-19 caiu no último mês de março em relação aos registros de fevereiro. No mês passado, foram registrados 48.792 novos casos da doença, enquanto no mês anterior foram 241.870 registros. A média móvel de novos casos diários, que hoje é de aproximadamente 650, no início de março era próxima a 3.800, enquanto no início de fevereiro era superior a 18 mil.

Em relação aos óbitos, também ocorreu uma queda de registros nos últimos meses. O número total de óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul neste último mês de março foi de 779, enquanto em fevereiro foi de 1.401. A média móvel de mortes causadas pela doença no Estado hoje é próxima a 10, enquanto no início de março era de aproximadamente 35, e no início de fevereiro era 60.

A incidência da Covid-19 na população gaúcha atualmente é de 20.054,8 a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade é de 343,6 a cada 100 mil moradores do Estado. Aproximadamente 98% dos pacientes que contraíram a doença no Rio Grande do Sul se recuperaram, deixando a taxa de letalidade próxima a 2%.

Ainda há aproximadamente 350 pacientes internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, cerca de 220 estão em leitos clínicos, e 130 em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado está em 65%.