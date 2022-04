Covid-19: Saiba onde se vacinar em Porto Alegre nesta segunda-feira

A vacinação contra a Covid-19 desta segunda-feira (4) acontece em diversos pontos de Porto Alegre para pessoas com 5 anos ou mais.

Para a população acima de 12 anos, a imunização está disponível nas 32 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa. O atendimento nas unidades Belém Novo, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza vai até 21h.

A primeira dose de Coronavac é oferecida a crianças de seis a 11 anos, exceto imunocomprometidas, em 24 unidades de saúde e na unidade móvel - que estará no Sest Senat, no Humaitá, entre 9h e 15h. Crianças vacinadas até o dia 7 de março (28 dias) podem receber a segunda dose do imunizantes.

A primeira dose da Pfizer/BioNTech pediátrica estará disponível para crianças de 5 a 11 anos em 13 unidades de saúde. A segunda dose pode ser aplicara em vacinados até o dia 7 de fevereiro (oito semanas) nos mesmos locais.

É possível fazer o agendamento da vacinação infantil no período noturno pelo aplicativo da prefeitura, o 156+POA. As unidades Morro Santana e Diretor Pestana operam entre 18h e 21h com aplicação da primeira e segunda dose da Pfizer. O Morro Santana também oferece as doses da Coronavac.

Locais de vacinação em Porto Alegre nesta segunda-feira

Primeira dose da vacina contra a Covid-19 para adultos (12 anos ou mais)

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Primeira dose da Pfizer/BioNTech para crianças (5 anos ou mais)



Segunda dose da Pfizer/BioNTech para crianças vacinadas até 7 de fevereiro

Primeira dose da Coronavac/Butantan para crianças não-imunocomprometidas (seis anos ou mais)

24 unidades de saúde

Unidade móvel no Sest Senat (Av. Aluísio Filho - Humaitá), das 9h às 15h

Segunda dose da Coronavac/Butantan para crianças vacinadas até 7 de março

24 unidades de saúde , das 8h às 17h

Unidade móvel no Sest Senat (Av. Aluísio Filho - Humaitá), das 9h às 15h

Segunda dose para adultos vacinados com Coronavac/Butantan

20 unidades de saúde , horários de atendimento variados

Shopping João Pessoa, das 9h às 15h

Segunda dose para adultos vacinados com Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 15h

Segunda dose para adultos vacinados com Janssen

Unidades de saúde Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI e Santa Cecília, das 8h às 17h

Unidades de saúde São Carlos e Tristeza, das 8h às 21h

Shopping João Pessoa, das 9h às 15h

Terceira dose de reforço

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 15h

Quarta dose para idosos com 80 anos (exceto vacinados com Janssen)

Shopping João Pessoa, das 9h às 15h



Unidades de saúde São Carlos e Tristeza, das 8h às 21h

Unidades de saúde IAPI, Álvaro Difini, Chácara da Fumaça, Cristal, Vila Jardim, Morro dos Sargentos, Nonoai, Vila Ipiranga, Assis Brasil, Lami, Camaquã, Moradas da Hípica, Primeiro de Maio, Panorama, Navegantes, Parque dos Maias e Sarandi, das 8h às 17h

Quarta dose a imunocomprometidos a partir de 12 anos (exceto vacinados com Janssen)