Rio Grande do Sul volta a registrar mais de 3 mil casos de Covid-19 nesta sexta-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.238 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (1º), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Assim, o número total de casos da doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.277.738, o quarto maior entre os estados brasileiros, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Também foram registrados mais 27 novos óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (1). Dessa forma, o número de mortes ocorridas em razão do vírus no Estado chegou a 39.076. Em relação aos óbitos, o Rio Grande do Sul é o quinto estado no país com mais registros, após São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

O número de casos registrados no Rio Grande do Sul nesta semana diminuiu em relação à última. Nos últimos cinco dias, entra a última segunda-feira (28/03) e esta sexta-feira (01/04), foram registrados 13.273 casos de Covid-19 no Estado. Na semana passada, no mesmo período, entre a segunda-feira (21/03) e a sexta-feira (25/03), foram 19.213 ocorrências.

como demonstra a Secretaria Estadual da Saúde Já o número de óbitos relacionados à Covid-19 permaneceu equilibrado. Nos últimos cinco dias, foram registrados 91 óbitos causados pela doença no Rio Grande do Sul. Já no mesmo período na semana passada, entre os dias 21 e 25 de março, foram 89 mortes registradas. Contando todo o mês de março, as mortes causadas pela Covid-19 caíram quase pela metade em relação a fevereiro,

Aproximadamente 370 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, cerca de 230 estão em leitos clínicos, enquanto outros 140 se encontram em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado é atualmente de 67%.