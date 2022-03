RS registra 13 óbitos e mais de 3.600 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.648 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (31), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Dessa forma, o número total de casos da doença em território gaúcho chegou a 2.274.550. O Estado é o quarto que mais teve registros no Brasil, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Também foram registrados no Rio Grande do Sul 13 novos óbitos causados pela Covid-19 nesta quinta-feira. Assim, a quantidade total de mortes ocorridas em razão da doença chegou a 39.049. Em relação aos óbitos, o Estado é o quinto com mais ocorrências no país, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

A incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul atualmente é de 19.992,1 a cada 100 mil habitantes, e o índice de mortalidade é de 343,2 a cada 100 mil habitantes do Estado. Aproximadamente 98% de todos os pacientes infectados com a doença no Rio Grande do Sul se recuperaram, deixando a taxa de letalidade próxima a 2%.

Aproximadamente 400 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, 240 estão em leitos clínicos, e 160 em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação da taxa de leitos leitos de UTI no Estado é de 67%.