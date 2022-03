Porto Alegre começa aplicação da quarta dose em idosos acima de 80 anos nesta terça

A aplicação da quarta dose da vacina contra Covid-19 para idosos com 80 anos ou mais terá início nesta terça-feira (29), em Porto Alegre. Para receber a imunização, os idosos devem ter recebido a terceira dose até 29 de novembro, ou seja, há quatro meses.

O atendimento será realizado em oito locais, de segunda a sexta-feira: Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Shopping João Pessoa, US São Carlos, US Chácara da Fumaça, US Tristeza, US Cristal e US Vila Jardim. Os idosos devem apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das doses anteriores.

De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), 32.222 mil idosos receberam a dose de reforço há quatro meses e já estão aptos a receber a quarta dose.

Público:

Idosos com 80 anos ou mais que receberam a terceira dose até 29 de novembro (4 meses)

Onde:

Oito serviços de saúde (Centro de Saúde IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Shopping João Pessoa, US São Carlos, US Chácara da Fumaça, US Tristeza, US Cristal e US Vila Jardim).

Endereços e horários:

Documentação:

Documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das doses anteriores.