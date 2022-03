Canoas desativa Clínicas e Tenda Covid nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (31), Canoas encerra os atendimentos nas quatro Clínicas Covid, nos bairros Harmonia, Rio Branco, Niterói e Guajuviras, e na Tenda Covid, que funciona ao lado da UPA Carlos Giacomazzi, na Avenida Boqueirão. Segundo a prefeitura, o motivo é o baixo número de casos da Covid-19, bem como de mortes em decorrência da doença.

No último fim de semana, o município da Região Metropolitana não registrou óbitos de pessoas com Covid-19. Até o momento, março contabiliza 14 mortes, menor incidência do ano.

O secretário da Saúde, Maicon Lemos, explica que durante o funcionamento do serviço, no início de 2022, as Clínicas e a Tenda Covid foram essenciais para atender a população devido à alta de casos que o município registrava.

“Durante as semanas críticas após as festas de final de ano, nas quais registramos o maior número de casos de toda a pandemia, as clínicas e a tenda atenderam centenas de pacientes com sintomas e realizaram milhares de testes Covid", afirma Lemos.

Desde o início dos atendimentos, em 8 de fevereiro de 2022, as clínicas realizaram 8.291 testes para detectar a doença. Na Tenda Covid, que foi reaberta em 23 de janeiro de 2022, foram feitos 8.774 exames. No município, já foram realizados 265.187 testes e detectados 72.376 casos da doença, além da perda de 1.789 vidas.

Atendimento continua nas UPAs

Os casos suspeitos de Covid-19 ou que apresentem sintomas respiratórios, devem buscar atendimento na UPA Hugo Simões Lagranha (Rua Engenheiro Chang, 388, esquina com Cairu, bairro Rio Branco) ou na UPA Carlos Giacomazzi (Av. Boqueirão, 2900, Guajuviras). As unidades têm atendimento 24h, em todos os dias da semana. As UPAs realizam consulta médica e testes para a doença.

Centrais de testagem

Canoas também segue com a testagem em massa nas centrais de testagem: