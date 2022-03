Rio Grande do Sul tem 3.217 novos casos de Covid-19 neste sábado

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.217 novos casos de Covid-19 neste sábado (26), segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O número total de casos confirmados da doença desde o início da pandemia chegou a 2.262.947.

Também foram confirmados 15 novos óbitos por Covid-19 neste sábado. Desde o início da pandemia, são 38.985 mortes pela doença. O número de recuperados no Estado é de 2.209.148, o que presenta 95% dos contaminados; 14.688 (1%) dos pacientes seguem em acompanhamento.

Caxias do Sul foi a cidade com o maior número de novos casos confirmados com 283 registros. Alvorada (255), Santa Maria (183), Porto Alegre (161) e Bagé (145) completam os cinco municípios com maior número de novos casos.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Estado está em 61,6%. Dos 2.798 leitos ocupados, 182 são por pacientes confirmados com Covid-19 e 48 suspeitos.