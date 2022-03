Covid-19: Vacinação acontece em três locais de Porto Alegre neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid-19 em três locais neste sábado (26), sendo dois para crianças e um para adultos, das 9h às 16h.

Para a imunização infantil, primeira e segunda doses de Coronavac e Pfizer estarão disponíveis nas unidades de saúde Bom Jesus e Santa Marta. A D2 da Coronavac e de Pfizer serão oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente.

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada. No caso da segunda dose, é preciso apresentar carteirinha de vacinação.

Já a vacinação para maiores de 12 anos com primeira, segunda, terceira e quarta doses ocorre no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h.

Para receber a D1 da vacina é preciso apresentar documento de identidade com CPF. A D2 estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen até 29 de janeiro (oito semanas) e Coronavac até 26 de fevereiro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A D3 é destinada a imunocomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen até 26 de novembro (quatro meses). Já para os demais imunizantes, estão aptos a receber a D3 os vacinados com a segunda dose a partir de 18 anos até 26 de novembro (quatro meses), gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose até 26 de novembro (4 meses) e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose até 29 de janeiro (oito semanas).

A D4 é aplicada em todos os imunocomprometidos a partir de 12 anos vacinados com a terceira dose até 26 de novembro (quatro meses). Para receber a terceira ou quarta dosese é preciso apresentar comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação, imunocomprometidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Neste domingo (27), não haverá vacinação.

A Capital também irá realizar o atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19 - febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular - durante todo o fim de semana. Sintomáticos podem buscar o serviço em um dos pronto-atendimentos ou na UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

Vacinação e atendimento em Porto Alegre neste fim de semana:

Sábado (26):

Vacinação pessoas acima de 12 anos, das 9h às 16h:

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831, bairro Farroupilha

Vacinação crianças, das 9h às 16h:

Unidade de Saúde Bom Jesus - rua Bom Jesus, 410 - bairro Bom Jesus

Unidade de Saúde Santa Marta - rua Capitão Montanha, 27 - bairro Centro Histórico

Prontos Atendimentos 24h para pessoas com sintomas de Covid-19: