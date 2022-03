Rio Grande do Sul volta a registrar mais de 3.400 novos casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou mais 3.418 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (25), informa a Secretaria Estadual da Saúde. Assim, a quantidade total de casos da doença chegou a 2.259.752. Este é o quarto maior número de ocorrências em um estado no Brasil, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Também foram registrados mais 20 novos óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (25). O número total de mortes em razão da doença no Estado chegou a 38.970, o quinto mais alto no Brasil. O estado que mais registrou óbitos ocorridos por causa do vírus é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

O número de casos registrados no Rio Grande do Sul nesta semana teve um leve aumento em relação à última. Nos últimos cinco dias, entre a última segunda-feira (21) e esta sexta-feira (25), foram registrados 19.273 casos de Covid-19 no Estado. Na semana passada, no mesmo período, entre a segunda-feira (14) e a sexta-feira (18), foram 17.415 ocorrências.

Já o número de óbitos relacionados à Covid-19 diminuiu nesta semana. Entre os dias 21 e 25 de março, foram registrados 89 óbitos causados pela doença no Rio Grande do Sul. Já no mesmo período na semana passada, entre os dias 14 e 18 de março, foram 134 mortes registradas.

Aproximadamente 550 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, cerca de 330 estão em leitos clínicos, enquanto outros 220 se encontram em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado é atualmente de 62%.