Rio Grande do Sul registra mais de 20 óbitos e 3.600 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 22 novos óbitos causados pela Covid-19 nesta quinta-feira (24), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. O número total de mortes ocorridas no Estado em razão do vírus desde o início da pandemia chegou assim a 38.950.

Também foram registrados nesta quinta-feira (24) mais 3.693 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, elevando o número total de registros da doença a 2.256.393. A incidência de infecções no Estado está em 19.832,5 a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade é de 342,4 a cada 100 mil habitantes.

Nesta quinta-feira (24) o número de pacientes recuperados da Covid-19 no Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 2 milhões e 200 mil. Agora, são 2.202.623 recuperados da doença no Estado, o que equivale aproximadamente a 98% do total. A taxa de letalidade está em cerca de 2%.

Atualmente, cerca de 545 pacientes ainda estão internados no Rio Grande do Sul para tratar a Covid-19. Aproximadamente 330 estão em leitos clínicos, enquanto 215 estão em leitos de UTI, incluindo 23 pacientes em UTIs pediátricas. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado é hoje de 63%.