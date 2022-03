Rio Grande do Sul ultrapassa a marca de 2,2 milhões de casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou mais 7.616 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (23), segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos registros, o número de casos da doença contabilizados no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.252.742.

Dessa forma, o Rio Grande do Sul foi o quarto estado brasileiro a ultrapassar a marca de 2,2 milhões de casos de Covid-19 registrados em seus territórios. O estado que mais teve ocorrências de infecções do vírus até agora foi São Paulo, com 5,19 milhões, seguido por Minas Gerais, com 3,3 milhões, e Paraná, com 2,4 milhões.

Também foram registrados mais 12 óbitos causados pela Covid-19 nesta quarta-feira (23) no Rio Grande do Sul. Assim, o número total de mortes ocorridas em razão da doença no Estado chegou a 38.929. Em relação aos óbitos, o Rio Grande do Sul é o quinto estado do Brasil com mais registros, atrás de São Paulo, com 167 mil, Rio de Janeiro, com 73 mil, Minas Gerais, com 61 mil, e Paraná, com 43 mil.

De todos os pacientes infectados com a Covid-19 no Rio Grande do Sul, 2.198.752 se recuperaram, aproximadamente 98%, sendo a taxa de letalidade próxima a 2%. A incidência dos casos no Estado é de 19.800,4 a cada 100 mil habitantes, e o índice de mortalidade é de 342,2 a cada 100 mil moradores do território gaúcho.

Há também por volta de 555 pacientes internados atualmente no Rio Grande do Sul para tratamento da Covid-19. Destes, 330 estão em leitos clínicos, enquanto 225 estão em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado hoje é de 63%.