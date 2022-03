Média móvel de mortes pela Covid no Brasil volta a ficar acima de 300

O Brasil registrou 410 novas mortes pela Covid-19 nesta terça-feira (22). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 303, após ter chegado a menos de 300 na véspera (292) pela primeira vez em 55 dias.

O número de novas infecções notificadas foi de 41.838, enquanto a média móvel de testes positivos na última semana é de 35.399. No total, o Brasil tem 657.773 mortos e 29.683.686 casos da doença.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 28,2 milhões de pessoas se recuperaram da doença desde o início da pandemia no País.