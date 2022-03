DNIT inicia atividades de estudo em trecho da BR-116 entre Novo Hamburgo e Porto Alegre

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou nesta terça-feira (22) nova etapa dos estudos do pavimento da BR-116/RS, no trecho entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Até o dia 4 de abril, equipes da autarquia estarão no local, das 7h30 às 18h, realizando trabalhos no acostamento da rodovia.

Esta ação integra as atividades do lote um das obras de melhoramentos físicos e de segurança de tráfego da rodovia, no qual está prevista uma reformulação significativa em um segmento de 38,5 quilômetros. Em caso de chuva, o serviço será adiado.

O DNIT também informa que não será necessário bloquear a rodovia para a realização deste levantamento de dados. Contudo, o departamento alerta os motoristas para a sinalização que será instalada no local, pois operários estarão no trecho, próximos à pista de rolamento.

Os serviços serão iniciados no sentido interior – capital, compreendido entre o km 234,7 (Novo Hamburgo) e o km 270,4 (Porto Alegre). Tão logo terminadas as atividades neste sentido, será executado o mesmo trabalho no sentido oposto.