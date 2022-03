RS registra 850 novos casos de Covid-19 nesta segunda

O Rio Grande do Sul registrou 850 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (21), segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. Assim, o número total de casos contabilizados desde o início da pandemia chegou a 2.241.571, com cerca de 98% dos infectados já recuperados (2.187.014).

Também foram registrados no dia três, elevando o número total de mortes causadas pela doença no Estado a 38.885.

Com mais de 2,24 milhões de casos, o Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro com mais registros da doença. Em primeiro está São Paulo, com 5,18 milhões, seguido por Minas Gerais, com 3,3 milhões, e Paraná, com 2,4 milhões.

Em relação aos óbitos, o Rio Grande do Sul é o quinto no País, atrás de São Paulo, com 167 mil, Rio de Janeiro, com 73 mil, Minas Gerais, com 60 mil, e Paraná, com 43 mil.

Já a incidência da Covid-19 no Rio Grande do Sul é de 19.702,2 a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice de mortalidade está em 341,8 a cada 100 mil moradores do Estado. A taxa de letalidade está próxima de 2%.

Atualmente, há ainda cerca de 550 pacientes internados para tratamento da Covid-19 no Estado. Desses, 330 estão em leitos clínicos, enquanto outros 220 estão em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul está em 62%.