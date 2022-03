Rio Grande do Sul registra mais 1.142 casos de Covid-19

A Covid-19 segue contaminando pessoas no Rio Grande do Sul. Neste domingo (20), o número de pessoas que confirmaram estar com a doença foi de 1.142. Desde março de 2020, já foram notificados 2.240.729 casos no Estado.

Conforme boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), atualmente, a incidência da Covid-19 é de 19.694,8 pessoas a cada 100 mil habitantes em solo gaúcho. A doença, que já fez 38.882 vítimas, somando os casos dos 497 municípios, segue matando gente pelo território estadual, onde, neste domingo, foram registrados mais sete óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Com 61,1% dos leitos de UTIs ocupados, juntos, os hospitais gaúchos estão com um total de 206 pacientes em estado grave por conta da doença. Desde o início da pandemia, 122.067 pessoas precisaram ser hospitalizadas para tratar os sintomas do novo coronavírus em todo o Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, onde recentemente foi liberado o uso de máscaras, foram registrados 55 positivados para a Covid-19 neste domingo. Neste dia, o número de novos casos notificados foi maior em municípios como Santa Maria, que teve 129 notificações e Cachoeira do Sul (133).