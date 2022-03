Rolê da Vacina acontece em escola de Samba da Lomba do Pinheiro no domingo

O Rolê da Vacina nas escolas de samba de Porto Alegre será retomado neste domingo (20). A ação municipal acontece entre 18h e 21h na Unidos da Vila Mapa (rua Cel. Jaime Rolemberg de Lima, 83), no bairro Lomba do Pinheiro.

Segundo a prefeitura, serão aplicadas primeiras e segundas doses da Coronavac para crianças de 6 a 11 anos, exceto imunocomprometidas. Pessoas com 12 anos ou mais podem receber a primeira, segunda, terceira ou quarta dose do imunizante. Não haverá segunda dose da Janssen.

Para receber a o imunizante, é necessário levar carteira de vacinação e documento de identidade. Para imunocomprometidos, ainda é exigido comprovante da condição de saúde, como atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

A vacinação de crianças é realizada com a apresentação de documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal. Os pais devem estar presentes no momento da aplicação ou enviar autorização assinada. Para a segunda dose, é necessária a carteirinha de vacinação.

Vacinação infantil

Primeira dose: disponível a crianças com 6 anos ou mais;

Segunda dose: disponível a crianças que receberam a primeira dose há pelo menos 28 dias.

Vacinação de adultos:

Primeira dose: disponível a todos com 12 anos ou mais;

Segunda dose: disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen até 24 de janeiro (oito semanas) e Coronavac até 20 de fevereiro (28 dias);

Terceira dose: disponível a imunicomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen até 20 de novembro (4 meses). Entre os que receberam as demais vacinas até a mesma data, estão aptos indivíduos com 18 anos ou mais, além de gestantes e puérperas de 12 a 17 anos. Também podem receber a terceira dose imunicomprometidos com 12 anos ou mais que receberam a segunda até 23 de janeiro (oito semanas);

Quarta dose: disponível a imunocomprometidos a partir de 12 anos vacinados com a terceira dose até 20 de novembro (4 meses), exceto vacinados com Janssen.