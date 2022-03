Centro de testagem para Covid-19 na Ufrgs será desativado nesta segunda

O Centro de Testagem de Covid-19 localizado no campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) será desativado a partir desta segunda-feira (21). Segundo a prefeitura de Porto Alegre, o motivo para o fechamento é a diminuição da procura por testes rápidos de antígeno no local.

O centro foi instalado nas dependências da Ufrgs no dia 14 de janeiro deste ano e sua implementação buscava desafogar as unidades de saúde, que estavam atendendo grande volume de pacientes com problemas respiratórios, por conta da onda da variante Ômicron após as festas de final de ano. Conforme divulgado pela prefeitura, a média de testes realizados no local era de 250 por dia, e, nas últimas semanas, o número caiu para 20 testes.

site da prefeitura Os testes rápidos ainda estão disponíveis para pacientes sintomáticos de Covid-19 nas 132 unidades de saúde - cujos endereços podem ser consultados no- e nos quatro centros de testagens da Capital, localizados nas unidades de saúde Tristeza, São Carlos, Assis Brasil e Clínica da Família Álvaro Difini.

A realização do teste de antígeno, capaz de detectar rapidamente a proteína do Sars-CoV-2, deve ser feita, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para realizar o exame, é preciso passar por avaliação clínica antes e, se houver indicação, o cidadão será encaminhado para testagem. Os resultados saem em aproximadamente 15 minutos.

Os pacientes que tiverem resultado negativo e seguirem com febre e risco de piora do quadro, podem realizar o teste RT-PCR para confirmação, mediante avaliação e encaminhamento das unidades de saúde.