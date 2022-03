RS registra 2,8 mil novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira

O Rio Grande do Sul registrou mais 2.826 novos casos de Covid-19 e 24 óbitos causados pela doença nesta sexta-feira (18), segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Assim, o número total de casos no Estado chegou a 2.233.682, e o de mortes causadas pelo vírus a 38.848.

Apesar dos registros, os números de novos casos e óbitos pelo coronavírus vêm diminuindo no Rio Grande do Sul. A média móvel de novos casos diários está, atualmente, em aproximadamente 1.100, enquanto que há um mês, em 18 de fevereiro, era de 8 mil, e há dois meses, era de 16,5mil.

Ao longo desta semana, entre segunda (14) e esta sexta, foram registrados 17.415 novos casos. Na semana passada haviam sido 23.682 contabilizados.

A média de novos óbitos também tem diminuído no Estado e está em 20, metade do registrado há duas semanas. Nesta semana, entre segunda e sexta, foram registrados 134 óbitos em razão da doença no Rio Grande do Sul. No mesmo período na semana anterior, foram 192.

Aproximadamente 630 pacientes seguem internados em tratamento para a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Destes, cerca de 385 estão em leitos clínicos, e 245 estão em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado está em 62,5%.