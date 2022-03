Uso obrigatório de máscaras em locais fechados na capital é avaliada nesta sexta

Uma semana após flexibilizar o uso de máscaras ao ar livre, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, se reune nesta sexta-feira (18) com equipes técnicas para avaliar a obrigatoriedade do equipamento de proteção individual (EPI) em espaços fechados na capital gaúcha. O encontro está marcado para às 10h, no Paço Municipal.

publicou decreto Na quarta (16) à noite, o governo do Rio Grande do Sulque liberou a circulação sem máscaras em espaços abertos públicos e privados para todos os municípios do Estado, que não podem mais penalizar indivíduos que optem por não utilizá-las nas ruas. Contudo, a flexibilização para ambientes internos ainda não foi revisada pelo governador, Eduardo Leite.

O primeiro estado a desobrigar a utilização de máscaras em espaços abertos e fechados foi São Paulo. O governador paulista, João Dória, assinou o decreto na quinta-feira (17). No território paulista, o uso permanece obrigatório apenas em locais destinados à prestação de serviços de saúde e no transporte público.

Melo deve anunciar o parecer sobre a questão a partir das 11h, em coletiva.