RS registra mais de 4 mil novos casos de Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo

O Rio Grande do Sul registrou mais 4.518 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (17), segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Este foi o terceiro registro seguido superior a 4 mil novos casos diários- 4.912 ocorrências nesta terça (15) e 4.415 na quarta (16). O número total de casos registrados no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.230.912.

Também foram notificados 37 óbitos pela Covid-19 nesta quinta. Com isso, o número total de mortes causadas pela doença em território gaúcho chegou a 38.824.

Apesar dos registros continuarem altos, as médias diárias de novos casos e óbitos relacionados ao vírus têm diminuído nas últimas semanas. A média móvel atual de novos casos de Covid-19 está em aproximadamente 1,2 mil, enquanto que há um mês, em 17 de fevereiro, era de cerca de 9 mil, e há dois meses, em 17 de janeiro, ao redor de 15 mil.

A média móvel atual de óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul está em aproximadamente 20. Há duas semanas, no dia 2 de março, o número era próximo de 40, e há um mês, em 17 de fevereiro, era superior a 50.

A incidência de infecção da Covid-19 no Estado está em 19.608,6 a cada 100 mil habitantes, enquanto a o índice de mortalidade está em 341,2 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em aproximadamente 2% dos casos totais, enquanto 97% dos pacientes se recuperaram da doença e cerca de 1% ainda segue em acompanhamento.

Aproximadamente 650 pacientes estão atualmente internados para tratamento da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Cerca de 400 em leitos clínicos 250 em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 63%.