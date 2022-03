Rio Grande do Sul registra mais 4,4 mil novos casos de Covid-19 nesta quarta

O Rio Grande do Sul registrou mais 4.415 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (16), segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Dessa forma, o número total de casos em todo o Estado já chegou a 2.226.454, o quarto maior entre os estados brasileiros. Também foram notificados mais 32 novos óbitos causados pelo coronavírus, somando 38.787 mortes totais, o quinto maior número no Brasil.

Nas últimas semanas, contudo, os registros de novos casos vêm caindo no Rio Grande do Sul. A média móvel atual de novos casos diários está em aproximadamente 1,2 mil, enquanto que, em fevereiro passado, chegou a 8,5 mil. Há 50 dias, na última semana de janeiro, o Estado vivia o seu pico de novos casos diários desde o início da pandemia, com aproximadamente 19,5 mil novos registros por dia.

A média de óbitos também está diminuindo nas últimas semanas. Nesta quarta, o registro está em aproximadamente 20, 35 a menos do que o número de fevereiro, próximo de 55 mortes diárias. O pico da média móvel de novos óbitos diários, no entanto, foi registrado há pouco menos de um ano, na última semana de março de 2021, com registros superiores a 300 mortes por dia. Na época, a grande maioria da população ainda não estava vacinada.

Atualmente, aproximadamente 660 pacientes estão internados no Estado para tratamento da Covid-19. Desses, cerca de 400 estão em leitos clínicos, enquanto outros 260 estão internados em unidades de tratamento intensivo. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul está em 62%.