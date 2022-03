Porto Alegre inicia aplicação da segunda dose da Pfizer em crianças nesta quarta

Crianças começam a receber a segunda dose do imunizante da Pfizer nesta quarta-feira (16) em Porto Alegre. A imunização é destinada aos menores de 5 a 11 anos que fizeram a primeira dose em 19 de janeiro, completando oito semanas entre as aplicações. A aplicação das doses ocorre nas 14 unidades de saúde que já oferecem a primeira dose.

Já aplicação da Coronavac é destinada a todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 25 unidades de saúde e na unidade móvel que estará na Escola Estadual Gomes Carneiro, na Vila Ipiranga, das 9h às 15h, e no Rolê da Vacina, que estará na escola Imperadores do Samba, no Praia de Belas, das 18h às 21h. A segunda dose do imunizante será aplicada nos mesmos locais, em crianças vacinadas até 15 de fevereiro (28 dias).

Também é possível realizar o agendamento da vacinação através do app 156+POA para o período noturno, das 18h às 21h. A imunização com a Pfizer pode ser agendada nas unidades Morro Santana e Diretor Pestana (para crianças de cinco a 11 anos) e com o imunizante Coronavac na unidade Morro Santana (para crianças de seis a 11 anos, exceto imunocomprometidas).

A vacinação para a população acima de 12 anos será mantida em 34 locais: Shopping João Pessoa, 32 unidades de saúde - quatro delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Ramos, São Carlos e Tristeza) e no Rolê da Vacina na Imperadores do Samba.

A segunda dose do imunizante Coronavac/Butantan é aplicada com intervalo de 28 dias. Já a D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Pfizer/Biontech, tem intervalo de oito semanas.

A terceira dose estará disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, além de gestantes e puérperas de 12 a 17 anos, vacinadas com Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos quatro meses. Já para imunocomprometidos a partir de 12 anos, o prazo é de oito semanas após a segunda dose.

A quarta dose é aplicada em todos os imunocomprometidos a partir dos 12 anos vacinados com a terceira dose de Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos quatro meses.

Vacinação em Porto Alegre nesta quarta-feira (16):

Primeira dose para população acima de 12 anos:

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Rolê da Vacina na escola Imperadores do Samba (avenida Padre Cacique, 1567 - bairro Praia de Belas), das 18h às 21h

Primeira e segunda doses da Pfizer para crianças:

Primeira e segunda doses da Coronavac para crianças:

25 unidades de saúde

Unidade Móvel na Escola Estadual Gomes Carneiro (Praça Paulo de Aragão Bozano s/nº - bairro Vila Ipiranga), das 9h às 15h

Rolê da Vacina na escola Imperadores do Samba, no Praia de Belas, das 18h às 21h

Segunda dose da Coronavac (acima de 12 anos):

21 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Rolê da Vacina na escola Imperadores do Samba, no Praia de Belas, das 18h às 21h

Segunda dose da AstraZeneca:

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Rolê da Vacina na escola Imperadores do Samba, no Praia de Belas, das 18h às 21h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Rolê da Vacina na escola Imperadores do Samba, no Praia de Belas, das 18h às 21h

Terceira dose de reforço:

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Rolê da Vacina na escola Imperadores do Samba, no Praia de Belas, das 18h às 21h

Dose de reforço da Janssen:

Sete unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília, das 8h às 17h - e São Carlos e Tristeza, das 8h às 21h)

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h



Quarta dose: