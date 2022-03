Coronavírus: Queiroga diz que Brasil já identificou dois casos de variante Deltacron

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta terça-feira (15) que o Brasil já identificou dois casos da variante Deltacron do Coronavírus - um no Amapá e outro no Pará. A Deltacron é uma junção das variantes Deltra e Ômicron. As capacidades de transmissão e letalidade da cepa híbrida ainda estão em estudo pela comunidade científica internacional.

"Essa variante, que seria uma junção da Ômicron com a Delta, Deltacron, que tem mais na França e alguns outros países da Europa. Nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos no Brasil. Um no Amapá, outro no Pará. E nós monitoramos todos esses casos", disse Queiroga na chegada ao prédio do Ministério. "Essa variante é de importância e requer monitoramento", acrescentou.

De acordo com o ministro, a melhor forma de combate à Deltacron é a vacinação. "As autoridades sanitárias estão aqui, diante dessas situações, para tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas. Se eu tivesse que indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço, é importante. Se você não tomou, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de onde você mora", enfatizou Queiroga.