RS registra mais de 740 novos casos de Covid-19 nesta segunda

O Rio Grande do Sul registrou mais 744 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (14), de acordo com informações da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Dessa forma, o número total de casos contabilizados no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.217.257.

A média móvel de novos casos diários de Covid-19 no Rio Grande do Sul está em queda, atualmente em aproximadamente 1,3 mil. Há um mês, no dia 14 de fevereiro, essa mesma média estava em cerca de 9,8 mil casos. Poucos dias antes, na última semana do mês de janeiro, a média móvel de novos casos atingiu o seu pico no Estado, com números superiores a 19 mil novos registros por dia.

Também foram notificados no Estado, nesta segunda, mais 6 novos óbitos causados pela Covid-19, e o número total de mortes chegou a 38.720. Já o índice de mortalidade está em 340,3 a cada 100 mil habitantes, e a taxa de letalidade está em aproximadamente 1,7% dos casos.

O número de pacientes internados nos hospitais gaúchos para tratamento da Covid-19 atualmente é de 695. Destes, 283 estão em leitos de UTI, sendo 9 pacientes em UTIs pediátricas.

A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul está atualmente em cerca de 60%.