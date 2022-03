Unidade móvel vacinará crianças em escolas municipais de Porto Alegre

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará em diferentes regiões da Capital durante a semana no rolê de vacinação infantil contra Covid-19. Na segunda-feira (14), a ação ocorre das 9h às 15h, na Instituição de Educação Infantil Eremi, bairro Partenon. Será utilizada a vacina Coronavac/Butantan em crianças de 6 a 11 anos, exceto imunocomprometidas, além da segunda dose para vacinados há 28 dias com o imunizante.

A programação segue até quinta-feira (17) em diferentes escolas municipais. O objetivo da ação é facilitar o acesso à vacina e aumentar o percentual de imunizados na Capital. Na sexta (18), não haverá atendimento.

A vacinação continua disponível para o público-alvo, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde. A Coronavac é oferecida para todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 25 unidades. Já a vacina pediátrica da Pfizer é oferecida em 14 unidades de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos.

Também é possível agendar a imunização para o período noturno no app 156+POA. A vacina da Pfizer é oferecida para crianças de 5 a 11 anos nas unidades Morro Santana e Diretor Pestana, das 18h às 21h. Já a Coronavac, para crianças de 6 a 11 anos, exceto imunocomprometidas, na unidade Morro Santana, no mesmo horário.

Confira a programação da Unidade Móvel de Saúde no rolê de vacinação infantil:

- Segunda-feira (14) das 9h às 15h. Local: Instituição de Educação Infantil Eremi - Partenon (rua Mário de Artagão, 102 – Partenon)

- Terça-feira (15) das 9h às 15h. Local: Escola Estadual Sylvio Torres (rua Erotilde Machado Santana, s/nº - Agronomia)

- Quarta-feira (16) das 9h às 15h. Local: Escola Estadual Gomes Carneiro (Praça Paulo de Aragão Bozano s/nº - Vila Ipiranga)

- Quinta-feira (17) das 9h às 15h. Local: Emef Migrantes (av. Severo Dullius, 165 - Anchieta)