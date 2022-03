Rio Grande do Sul registra 7.427 novos casos de Covid-19 neste sábado

Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul registrou, neste sábado (12), 7.417 novos casos de Covid-19. O número de óbitos causados pela doença foi de 23. Desde o início da pandemia, o Estado registrou 2.215.403 casos e 38.708 mortes por Covid-19.

Caxias do Sul foi a cidade com o maior número de novos registros, com 844 casos confirmados. Porto Alegre (695), Canoas (388), Pelotas (293) e Santa Cruz do Sul (272) são os municípios com mais registros de novos casos.

O número de pacientes que se recuperaram da doença no Estado desde o início da pandemia chegou a 2.154.710, o que corresponde a 97% do total. Outros 21.858, cerca de 1%, ainda estão em acompanhamento, e a taxa de letalidade é de 1,7%.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos está atualmente em 60,6%. O número de pacientes internados confirmados com a Covid-19 em unidades de tratamento intensivo é de 279.