Famurs defende autonomia das prefeituras gaúchas para liberação de máscaras

dispensar o uso de máscaras ao ar livre Na esteira da decisão da prefeitura de Porto Alegre dea partir desta sexta-feira (11), a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), emitiu nota informando que solicitou ao governo do Estado que deixe a decisão de liberação do equipamento de proteção a cargo dos municípios.

A demanda foi encaminhada ao Executivo gaúcho pelo presidente da entidade, Eduardo Bonotto, prefeito de São Borja, após reunião com o presidente da Câmara Técnica de Saúde da entidade, Favio Telis, prefeito de Jagarão. O dirigente defende o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos 497 municípios do Estado, permitindo que os municípios deliberem localmente sobre o tema, diante de suas realidades e necessidades.

A Famurs entende que é possível realizar a flexibilização, diante do avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição do número de casos da doença. “Os municípios enfrentaram a pandemia com responsabilidade. E percebemos, agora, que temos que avançar, considerando os dados fornecidos pelas equipes de saúde, bem como verificando as posições de grande parte dos municípios”, ressalta Bonotto.

Ofício com a posição da entidade foi encaminhada nesta sexta ao Palácio Piratini.

Segundo a Famurs, o município de Vacaria e a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne), que integra mais de 30 cidades gaúchas, entre elas municípios da região serrana, declararam nesta sexta-feira o uso facultativo de máscaras ao ar livre.