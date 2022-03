Porto Alegre realiza vacinação contra Covid em oito locais neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid-19 em oito locais neste sábado (12): são três locais para crianças e cinco locais para adultos.

As crianças de 6 a 11 anos (exceto imunocomprometidas) recebem primeira e segunda doses de Coronavac no Centro de Saúde IAPI e Unidade de Saúde Tristeza, das 9h às 16h. A primeira dose da Pfizer para todas as crianças a partir de 5 anos será aplicada na Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros, no mesmo horário.

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação ou enviar autorização assinada. No caso da segunda dose, é preciso apresentar carteirinha de vacinação.

Já a vacinação de adultos de maiores de 12 anos com primeira, segunda, terceira e quarta doses ocorre no Centro de Saúde IAPI e na Unidade de Saúde Tristeza, das 9h às 16h; no Parque Farroupilha (Redenção), das 9h às 15h (exceto para pessoas que precisam receber a D2 de Coronavac ou de Janssen); e na Unidade de Saúde Cristal, das 8h30 às 13h (exceto para pessoas que precisam receber a D2 de Coronavac ou de Janssen, além de imunocomprometidos, gestantes e puérperas de 12 a 17 anos que precisam receber a terceira ou quarta dose).

A primeira dose é aplicada em maiores de 12 anos; para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen até 14 de janeiro (oito semanas) e Coronavac até 12 de fevereiro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

A terceira dose é destinada a imunocomprometidos a partir de 18 anos vacinados com a segunda dose da Janssen até 12 de novembro (quatro meses). Já para os demais imunizantes, estão aptos a receber a D3 os vacinados com a segunda dose a partir de 18 anos até 12 de novembro (quatro meses), gestantes e puérperas de 12 a 17 anos com a segunda dose até 12 de novembro (4 meses) e imunocomprometidos a partir de 12 anos com a segunda dose até 14 de janeiro (oito semanas).

A quarta dose é aplicada em todos os imunocomprometidos a partir de 12 anos vacinados com a terceira dose até 12 de novembro (quatro meses). Para receber a D3 ou D4 é preciso apresentar comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação, imunocomprometidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

A Capital também irá realizar o atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19 - febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular - durante todo o fim de semana. Sintomáticos podem buscar o serviço em um dos pronto-atendimentos ou na UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

Vacinação e atendimento em Porto Alegre neste fim de semana:

Sábado (12):

Vacinação pessoas acima de 12 anos:

Das 9h às 16h:

Shopping João Pessoa - avenida João Pessoa, 1831, bairro Farroupilha

Centro de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - bairro Passo da Areia

Unidade de Saúde Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - bairro Tristeza

Das 9h às 15h:

Parque Farroupilha (Redenção) - avenida José Bonifácio, 245 - Farroupilha - junto ao Monumento ao Expedicionário

Das 8h30min às 13h:

Unidade de Saúde Cristal - rua Cruzeiro do Sul, 2702 - bairro Santa Tereza

Vacinação crianças, das 9h às 16h:

Centro de Saúde IAPI (Coronavac e Pfizer) - rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - bairro Passo da Areia

Unidade de Saúde Tristeza (Coronavac e Pfizer) - avenida Wenceslau Escobar, 2442 - bairro Tristeza

Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros (apenas Coronavac) - rua Santa Rita de Cássia, s/nº - Ilha dos Marinheiros

Prontos Atendimentos 24h para pessoas com sintomas de Covid-19: