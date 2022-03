Vítimas da Covid-19 fazem ato neste sábado para lembrar vidas perdidas na pandemia

Porto Alegre terá neste sábado (12) um ato para marcar o Dia Nacional de Homenagem às Vitimas do Coronavírus. A pandemia começou a ter casos justamente neste período há dois anos, em 2020.

A manifestação é organizada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico Brasil). Atos vão ocorrer também em cidades no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais, em São Paulo Bahia e no Amazonas.

Na Capital gaúcha, o evento será a partir das 10h em frente ao Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha (Redenção). Participam núcleos estaduais em parceria com outras entidades.

A Avico Brasil foi fundada em abril de 2021. É um coletivo social que luta por justiça em memória aos mortos por complicações da Covid-19 e pela garantia e o acesso aos direitos humanos e constitucionais dos sobreviventes e familiares das vítimas da doença.