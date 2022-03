TJ-RS nega recurso ao Estado e mantém obrigatoriedade de máscara para crianças até 11 anos

A máscara se mantém sendo obrigatória em crianças com menos de 12 anos no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) manteve a medida , após negar recurso do governo gaúcho. A volta da obrigatoriedade ocorreu no sábado (5), por decisão da Justiça que atendeu ao pedido da Associação Mães e Pais pela Democracia (AMPD).