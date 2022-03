Porto Alegre amplia público apto a terceira e quarta doses de imunizante contra Covid-19

Nesta quarta-feira (9), Porto Alegre amplia a população apta a receber a terceira e a quarta doses contra a Covid-19. A decisão segue orientação da Secretaria Estadual de Saúde e do Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Assim, a terceira dose, que estava disponível para todas as pessoas a partir de 18 anos, agora também é ofertada a gestantes e puérperas de 12 a 17 anos e adolescentes imunocomprometidos da mesma faixa etária. A aplicação da D3 deve ocorrer quatro meses após a D2 para gestantes e puérperas, e oito semanas após a segunda dose para imunocomprometidos.

O mesmo intervalo passa a ser adotado para imunocomprometidos a partir de 18 anos (o prazo, até então, para este grupo era de 28 dias após a segunda dose). Para as demais pessoas acima de 18 anos, está mantido o intervalo de quatro meses. Para adolescentes de 12 a 17 anos que não façam parte de nenhum dos grupos mencionados acima, não há indicação de terceira dose até o momento.

Já a quarta dose, que estava disponível somente para imunocomprometidos a partir de 18 anos, será oferecida também a adolescentes de 12 a 17 anos imunocomprometidos. A D4 é aplicada quatro meses após a D3.

Vacinados com o imunizante Janssen que tenham a partir de 18 anos e sejam imunocomprometidos também poderão receber uma terceira dose de qualquer vacina. A aplicação deve ser feita quatro meses após a segunda dose. Não já previsão de aplicação de uma quarta dose para esse público até agora.

A aplicação da D1 está mantida para todas as pessoas a partir de cinco anos. Devido à falta de energia elétrica, duas unidades de saúde seguem com a aplicação de doses suspensa: US Bananeiras e US Santa Rosa.

A vacinação infantil com a Coronavac estará disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 22 unidades de saúde e na Unidade Móvel, que estará na Emef Moradas da Hípica. A D2 do imunizante será aplicada nos mesmos locais, em crianças vacinadas até nove de fevereiro (28 dias). O imunizante infantil da Pfizer é aplicado em todas as crianças de cinco a 11 anos, em 14 unidades de saúde.

Também é possível realizar o agendamento da vacinação através do app 156+POA para o período noturno, das 18h às 21h. A imunização com a Pfizer pode ser agendada nas unidades Morro Santana, Diretor Pestana e Primeiro de Maio (para crianças de cinco a 11 anos) e com o imunizante Coronavac na unidade Morro Santana (para crianças de seis a 11 anos, exceto imunocomprometidas).

A vacinação para a população acima de 12 anos será mantida em 33 locais: Shopping João Pessoa e 32 unidades de saúde - quatro delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Ramos, São Carlos e Tristeza).

Vacinação em Porto Alegre nesta quarta-feira (9):

Primeira dose para população acima de 12 anos:

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831 - Farroupilha), das 9h às 17h

Primeira dose para crianças:

Segunda dose da Coronavac (acima de 12 anos):

20 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da Coronavac (crianças):

22 unidades de saúde , das 8h às 17h, e Unidade Móvel na EMEF Moradas da Hípica (rua Geraldo Linck, s/n - Hípica), das 9h às 15h

Segunda dose da AstraZeneca:

31 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Segunda dose da Pfizer/BioNTech:

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Terceira dose de reforço:

32 unidades de saúde

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Dose de reforço da Janssen:

Sete unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília, das 8h às 17h - e São Carlos e Tristeza, das 8h às 21h)

Shopping João Pessoa, das 9h às 17h

Quarta dose: