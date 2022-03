Prefeitura realiza segunda edição do Dia C da vacinação infantil

As secretarias municipais de Saúde (SMS) e Educação (SMED) promovem neste sábado (5) a segunda edição do Dia C da Vacinação Infantil. A atividade, que tem o objetivo de imunizar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, irá ocorrer em sete escolas, das 9h às 15h (confira os locais ao final da matéria).