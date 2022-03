Comitê científico do RS recomenda 'fortemente' máscaras em crianças e diz que 'não é momento de recuar'

ecreto estadual que desobriga o uso de máscaras em crianças Cinco dia após a publicação do dentre seis e 11 anos, o Comitê Científico do Apoio ao Enfrentamento da Pandemia no Rio Grande do Sul lançou nota técnica "recomendando fortemente" o uso do acessório entre o público infantil. O documento, divulgado no final da tarde desta quinta-feira (3), inclusive no site da Secretaria Estadual da Saúde (SES), pondera a incidência de casos da variante Ômicron do coronavírus e o aumento da circulação de pessoas - em função do fim das férias e volta às aulas- como fatores que pesam para a recomendação da manutenção do uso das máscaras.

A publicação reitera a situação pandêmica e considera a importância do uso do equipamento de proteção, o quadro epidemiológico do Estado, o fato de a transmissão do coronavírus ocorrer por via respiratória, bem como a incidência de transmissão também por pessoas assintomáticas, e pondera como principais medidas de prevenção "o uso de máscaras bem ajustadas ao rosto, a manutenção de distanciamento físico entre as pessoas, ventilação adequada dos ambientes (com preferência para atividades ao ar livre), a higiene das mãos e a etiqueta respiratória."

Destaca ainda que o aumento de casos de Covid-19 entre crianças nos últimos meses, antes do início da vacinação infantil, casos pontuais de gravidade da doença em crianças, e o fato de o Brasil ser o segundo país com o maior número de óbitos pela doença em crianças no mundo. "Portanto, mesmo que encontremos números absolutos de hospitalizações e óbitos por Covid-19 menores na população infantil (comparado com outras faixas etárias), a Covid-19 já supera o total de óbitos por doenças preveníveis por vacinas dos períodos de 2006 a 2020 no País."

A nota também avalia que o retorno seguro às aulas depende de que todas as medidas disponíveis sejam adequadamente utilizadas, incluindo ventilação das salas, atividades ao ar livre, rastreamento e isolamento de casos e adesão a essas medidas, "para assegurar que este retorno não traga impactos negativos à saúde e à sociedade", e complementa:

"Considerando estudos recentes que demonstram que, até mesmo em ambientes abertos, valer-se apenas de distanciamento físico sem o uso de máscaras representa riscos para indivíduos, especialmente se um deles estiver infectado e tossindo neste ambiente e, considerando o tripé da prevenção respiratória, em situações em que máscaras não são utilizadas, é necessário aumentar os demais elementos de prevenção: distanciamento entre as pessoas (por exemplo, nas salas de aula), e ventilação dos ambientes, já que os aerossóis podem viajar por distancias significativas".

Especialistas avaliam que não é o momento de recuar nas medidas de proteção nas escolas. Foto: Luiza Prado/JC

Em função desses pontos, o comitê foi taxativo e sugeriu reforçar os protocolos de enfrentamento á Covid-19, que incluem o uso de máscaras. "Recomenda fortemente a adesão ao uso adequado de máscaras de boa qualidade, bem ajustadas, de forma que ofereçam boa vedação, tanto para adultos quanto para crianças", especificando que, no caso do público entre dois e cinco anos a máscara deve ser usada de acordo com a tolerância da criança e sob supervisão de um adulto."

Ao concluir o documento, os especialistas que integram o comitê, concluíram: "Por fim, este comitê entende que, ainda com muitos casos causados pela variante Ômicron, e com o aumento da mobilidade da sociedade em geral, não é o momento de recuar nas medidas de proteção em escolas. Essas medidas devem ser mantidas para a segurança das crianças e adultos nas escolas e suas famílias. Desta forma, este comitê sugere que as escolas mantenham a recomendação do uso de máscaras por toda a comunidade escolar e promovam atividades de ensino do uso adequado das máscaras, protocolo sanitário e outras medidas de prevenção, incluindo conscientização sobre a importância da vacinação."

Ao comentar a nota, a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Cynthia Molina Bastos, defendeu o uso do equipamento de proteção. “Apesar de não ser obrigatório, continuamos percebendo o uso de máscaras em crianças como extremamente necessário para diminuir os casos de Covid-19, e, principalmente, que elas transmitam o vírus para pessoas da família com maior risco de ter agravos”, disse.

A retirada das máscaras entre as crianças, principalmente nesse período pós-Carnaval e de volta às aulas, vêm dividindo opiniões. Educadores, pais, especialistas e médicos divergem sobre a conveniência da medida no momento. Crítico da medida, o médico infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Alexandra Zavascki tem se manifestado nas redes sociais. "A saúde infantil e a educação precisam ser protegidas. Ambiente fechado e convivência por várias horas seguidas são dois grandes fatores de risco para transmissão. Menos da metade das crianças de 6 a 11 anos tem somente uma dose. Máscara ainda é imprescindível", defendeu.