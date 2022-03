RS tem aumento de casos e óbitos por Covid-19, mas internações mantêm ritmo de queda

Mais 7.760 novos casos de Covid-19 foram registrados no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (3). Com isso, já são 2.170.156 gaúchos infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. Na data também foram notificados 72 óbitos em decorrência de complicações da doença, 32 a mais do que o informado, totalizando 38.384 mortes em todo o Estado.