Porto Alegre começa a utilizar vacina de Oxford/AstraZeneca na dose de reforço

A partir desta quinta-feira (3) as unidades de saúde de Porto Alegre estão autorizadas a utilizar o imunizante da Oxford/AstraZeneca para a aplicação da dose de reforço (terceira e quarta dose) na população.

A medida ocorre devido ao baixo estoque do imunizante da Pfizer no município e leva em conta a orientação do Ministério da Saúde, que permite a aplicação da dose de reforço com vacinas de qualquer laboratório: Butantan/Sinovac, AstraZeneca/Fiocruz ou Pfizer/Comirnaty.

A aplicação da dose de reforço continuará disponível nas mesmas 33 unidades de saúde que já vinham realizando a aplicação, além do Shopping João Pessoa. Podem receber a dose de reforço todas as pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose há pelo menos quatro meses, e imunocomprometidos com a segunda dose há 28 dias. Já a quarta dose está disponível para pessoas imunocomprometidas acima de 18 anos com a terceira dose aplicada há pelo menos quatro meses.

De acordo com a prefeitura, as vacinas da Pfizer ainda estão garantida para a segunda dose de adultos e adolescentes vacinados com a primeira dose do imunizante e para situações de contraindicação de uso da vacina de Oxford: gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), pacientes que sofreram trombose venosa e/ou arterial importante em combinação com trombocitopenia após vacinação com qualquer vacina para a Covid-19 e pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar.