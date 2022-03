Sociedade de Pediatria do RS considera 'equivocada' decisão que desobriga máscara em crianças

via decreto publicado no sábado (26) A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS) considerou equivocada a decisão do governo do Estado de desobrigar,, o uso de máscaras para menores de 12 anos. A medida, que vem dividindo opiniões entre médicos, pais e educadores, passa a recomendar o uso do acessório, mas retira sua obrigatoriedade como protocolo sanitário de enfrentamento à Covid-19.

requerimento foi protocolado na Assembleia Legislativa Nesta quarta-feira (2),, pelas bancadas do PT, PDT e PSOL, buscando a suspensão do decreto estadual.

Por meio de nota, a SPRS manifesta preocupação com a medida, principalmente em função dos indicadores da pandemia, ainda altos no Estado, e teme que ela acabe desestimulando os cuidados preventivos. "A entidade vê como equivocada a medida, por conta do elevado número de casos de Covid-19 ainda registrado. O receio é que o afrouxamento seja percebido pela população como um desestímulo aos cuidados ainda necessários, entre eles a manutenção do uso de máscaras."

Para a SPRS, a decisão também pode acabar prejudicando os números da vacinação infantil, atualmente abaixo do esperado.

A medida governamental foi publicada em decreto 56.403, em edição extra do Diário Oficial do Rio Grande do Sul, na noite de sábado.