Rio Grande do Sul registra 40 novos óbitos por Covid-19 nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (2) 40 novos óbitos causados pela Covid-19, segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Dessa forma, o número de mortes causadas pelo vírus em território gaúcho desde o início da pandemia chegou a 38.312. O Estado é o quinto no Brasil onde mais pessoas morreram em razão da doença, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Também foram registrados 6.724 novos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (2). Assim, o número total de registos chegou a 2.162.630. Em relação ao número total de casos já registrados, o Estado é o quarto no Brasil com mais ocorrências, ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Em todos os casos já registrados no Rio Grande do Sul, 96% dos pacientes se recuperaram, somando um total de 2.075.241 pessoas. Outras 48.959, aproximadamente 2%, ainda estão em acompanhamento. A taxa de letalidade está também em 2%, e o índice de mortalidade no Estado é de 336,7 a cada 100 mil habitantes. A incidência de casos é de 19.008,4 a cada 100 mil habitantes.

O número de pacientes internados nos hospitais gaúchos com a Covid-19 atualmente está em 1.157. Destes, 729 estão em leitos clínicos, e outros 428 estão em leitos de UTI. A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI no Estado está em cerca de 58,2%.