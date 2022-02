Porto Alegre aplica mais de mil doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre aplicou 1.025 vacinas contra a Covid-19 em adultos e crianças ao longo deste sábado (26), nos dois locais de atendimento disponíveis. A imunização para pessoas acima de 12 anos ocorreu no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h, onde foram aplicadas 772 doses, sendo sete de primeira, 44 de segunda e 721 de reforço.

Já a vacinação infantil esteve concentrada na Unidade de Saúde Moab Caldas, onde o clima da folia de Carnaval motivou a decoração para receber as crianças a partir dos cinco anos. Foram aplicadas 253 doses no total, sendo 145 de primeira e 108 de segunda aplicação. No local, o público infantil encontrou muito colorido e profissionais vestidas de princesas e outras personagens para estimular a vacinação.

na segunda-feira (28) o serviço será retomado Neste domingo (27) não haverá vacinação, masem cinco locais. Terça (1) e quarta (2) os atendimentos também estarão mantidos.

Pessoas com sintomas de Covid-19 – febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular – podem procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.