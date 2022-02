Porto Alegre realiza vacinação e atendimento para Covid-19 no Carnaval

Porto Alegre mantém a vacinação contra a Covid-19 durante o Carnaval. No sábado (26), a aplicação das doses acontece em dois locais: para maiores de 12 anos, no Shopping João Pessoa, das 9h às 16h; para crianças a partir de 5 anos, na Unidade de Saúde Moab Caldas, no mesmo horário.

A aplicação de segunda, terceira e quarta dose também ocorre no Shopping João Pessoa no sábado. A D2 de Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech é destinada a vacinados com a D1 há oito semanas e Coronavac/Butantan para vacinados há 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

O reforço da Pfizer estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a D2 de qualquer imunizante há pelo menos quatro meses e imunossuprimidos com a segunda dose há 28 dias. Já a dose de reforço da Janssen, para pessoas vacinadas com a D1 do imunizante há dois meses. Para receber a terceira dose ou dose de reforço da Janssen, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação.

A quarta dose é aplicada em indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até quatro meses atrás. Para receber a terceira ou quarta dose, imunossuprimidos devem apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

A Capital também irá realizar, durante o fim de semana, o atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19 - febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, fraqueza e dor muscular. Sintomáticos podem buscar o serviço em um dos pronto-atendimentos ou na UPA Moacyr Scliar, com funcionamento nas 24 horas do dia.

No domingo (27), não haverá vacinação. Já na segunda (28) e terça-feira (1º), acontece a vacinação de crianças a partir de cinco anos em três unidades de saúde (Santa Marta, Morro Santana e Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes), das 8h às 17h, com os imunizantes Pfizer e Coronavac. Enquanto a vacinação para pessoas acima de 12 anos ocorre em duas unidades de saúde (Glória e Navegantes). Haverá aplicação e primeira, segunda, terceira e quarta dose nos dois locais (exceto Coronavac na US Glória). Não haverá aplicação da dose de reforço da Janssen nestes dias. As cinco unidades de saúde abertas no início da semana (Santa Marta, Morro Santana, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Glória e Navegantes) irão atender pacientes que precisarem de atendimento clínico e odontológico, incluindo sintomáticos de Covid-19.

Vacinação e atendimento em Porto Alegre durante o Carnaval:

Sábado (26):

Vacinação pessoas acima de 12 anos, das 9h às 16h:

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831, bairro Farroupilha) - todas as vacinas à disposição

Vacinação crianças, das 9h às 16h:

Unidade de Saúde Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, bairro Santa Tereza)

Prontos Atendimentos 24h para pessoas com sintomas de Covid-19:

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil)

Segunda (28) e terça-feira (1º):

Vacinação pessoas acima de 12 anos; atendimento clínico, de enfermagem e odontológico; testagem de antígeno para Covid-19; das 8h às 17h:

US Glória (avenida Prof. Oscar Pereira, 3229, bairro Glória) - exceto aplicação de Janssen

US Navegantes (avenida Pres. Franklin Roosevelt, 5, bairro Navegantes) - exceto aplicação de Janssen e Coronavac

Vacinação de crianças; atendimento clínico, de enfermagem e odontológico; testagem de antígeno para Covid-19; das 8h às 17h:

US Santa Marta (rua Cap. Montanha, 27, 1º andar, Centro Histórico)

US Morro Santana (rua mariana, Avenida Mena Barreto, 210, bairro Morro Santana)

CF José Mauro Ceratti Lopes (avenida João Antônio Silveira, 3300, bairro Restinga)

Dispensação de medicamentos, das 8h às 17h:

Farmácia Distrital Santa Marta (rua Cap. Montanha, 27, 1º andar, Centro Histórico)

Quarta-feira (2):