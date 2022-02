RS volta a registrar mais de 60 óbitos por Covid-19 nesta sexta-feira

Mais 61 óbitos causados pela Covid-19 foram registrados no Rio Grande do Sul, informa nesta sexta-feira (25) a Secretaria Estadual da Saúde. Desde o início da pandemia, 38.199 pessoas morreram no Estado em função do vírus.

O Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro onde mais ocorreram mortes por Covid-19. O primeiro é São Paulo, com 164 mil, em segundo o Rio de Janeiro, com 71 mil, em terceiro Minas Gerais, com 59 mil, e em quarto o Paraná, com 42 mil. A taxa de letalidade da doença em todo território nacional é de 2,3%, enquanto no Rio Grande do Sul é de 1,8%.

A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais gaúchos está atualmente em 61,7%. O número total de gaúchos internados em unidades de tratamento intensivo confirmados com a Covid-19 é de 479, incluindo 19 em leitos pediátricos. Há ainda outros 860 pacientes também com a doença internados em leitos clínicos em todo o Estado.