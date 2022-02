RS chega a mais de 38 mil mortes por Covid-19

O Rio Grande do Sul se tornou o quinto estado brasileiro a superar a marca de 38 mil mortes causadas pela Covid-19. O número foi alcançado nesta quarta-feira (23), com os 72 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. No número total de mortes causadas pelo vírus desde o início da pandemia, o Estado está atrás apenas de São Paulo, com 163 mil, Rio de Janeiro, com 71 mil, Minas Gerais, com 59 mil, e Paraná, com 42 mil.

Também foram registrados mais 12.576 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira, segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. Assim, o número total de casos da doença em território gaúcho chegou a 2.124.000. O Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro com mais registros, após São Paulo, com 4,95 milhões, Minas Gerais, com 3,12 milhões, e Paraná, com 2,29 milhões.

Em aproximadamente 95% de todos os casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, os pacientes se recuperaram. Cerca de outros 3% ainda estão em acompanhamento. Dessa forma, a taxa de letalidade da doença no Estado está próxima de 2%, com o índice de mortalidade em 334,4 a cada 100 mil habitantes.