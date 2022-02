Porto Alegre começa a aplicar segunda dose da Coronavac em crianças

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou nesta quarta-feira (23) a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em crianças de 6 a 11 anos de idade. O número de crianças aptas a receber a segunda dose do imunizante produzido pelo Instituto Butantan ainda é pequeno, na medida em que, nesta quarta-feira, somente quem se vacinou no dia 26 de janeiro pode receber a segunda dose, pois completou os 28 dias desde a aplicação da dose inicial.

Em 26 de janeiro, apenas oito postos de saúde estavam aplicando a Coronavac infantil. No início da campanha de vacinação das crianças, a imunização estava sendo feita, prioritariamente, com a vacina da Pfizer. Na quinta-feira (24), a aplicação será feita em crianças vacinadas dia 27 de janeiro, e assim sucessivamente. “É muito importante que as famílias fiquem atentas aos prazos da segunda dose para completar o esquema vacinal, pois só assim as crianças estarão efetivamente protegidas”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

A vacinação infantil começou em 19 de janeiro em Porto Alegre, com a aplicação do imunizante da Pfizer. Para esta vacina, ainda não há crianças aptas a tomar a segunda dose na Capital, pois o prazo é de oito semanas após a primeira dose.

Até o último sábado (19), Porto Alegre já havia vacinado 62.944 crianças com a primeira dose contra Covid-19, o equivalente a 53,27% do público-alvo estimado, que é de 118.158 crianças de 5 a 11 anos. Os dados, obtidos junto às unidades de saúde que vacinam crianças, são diferentes daqueles constantes no painel Vacinômetro, pois não era possível registrar as doses no sistema do Ministério da Saúde no início da vacinação infantil.

A segunda dose da Coronavac infantil está disponível mediante apresentação da carteira com o registro da primeira dose.

Confira onde a segunda dose da Coronavac infantil está sendo aplicada em Porto Alegre: